Avondrit te paard langs de mooiste plekjes: ‘Hiermee laten we zien dat mennen leuk is’

indebuurt.nl Nagenieten: zo zag het eerste Bergse Parkies zomerfeest­je eruit

De zomer is begonnen, en dus ook de zomerfeestjes van Brand Parkies op het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom. Zes donderdagavonden is het grasveld het toneel voor optredens, gezelligheid en een lekker hapje en drankje. Aan Niels Geusebroek de eer om de eerste Bergse Parkies avond te openen.