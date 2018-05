Avonddriedaagse in Woensdrecht nu wel gelopen, met bijna 600 deelnemers

PUTTE/WOENSDRECHT - De organisatoren van de wandeldriedaagsen in Putte en Woensdrecht tuurden woensdag veelvuldig naar de buienradar om te kijken of er weer rode plekken opdoken die aangeven dat er nattigheid en onweer op komst is. Dit keer viel het mee en beide tochten gingen door.

In Woensdrecht werd dinsdagavond de eerste etappe van de driedaagse afgelast vanwege de zware regen- en onweersbuien. In Putte begon woensdagavond de eerste avond van het driedaagse wandelevenement.

Bij de brandweerkazerne in Putte schreven zich woensdag 178 wandelaars in voor een wandeling van tien of vijf kilometer. Die wandelingen liepen door het mooie en bosrijke gebied van het dorp. Over slecht weer voor de komende dagen wil Danny van de Brande niet praten. ,,De weergoden zijn ons goed gezind, punt uit." Hij kijkt al uit naar vrijdagavond. ,,Dan is er als afsluiting hier in de brandweerkazerne een groot bal met muziek. " Gewoontegetrouw komt daar altijd veel volk op af om een feestje te vieren.

,,Met 589 wandelaars zijn er helaas wel minder deelnemers dan anders", zegt Louis Minnebach over de driedaagse in Woensdrecht. Dat ligt volgens hem aan het feit dat er al een dag is afgelast en sommigen er geen vertrouwen in hadden dat het droog zou blijven.