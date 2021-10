Auvergnepolder verdeelt Halsteren: ‘Niet halsstarrig vasthouden aan besluit van 20 jaar geleden’

Aangehou­den verdachte (22) van moord op Yilmaz Yeral heeft mogelijk de fatale schoten gelost

BERGEN OP ZOOM - De 22-jarige man uit Bergen op Zoom die is aangehouden voor de moord op Yilmaz Yeral (55) in die stad, is mogelijk de schutter. De verdachte meldde zich vrijdagmorgen met zijn advocaat bij het politiebureau aan de Mijkenbroek in Breda.

