Autowassen wordt een attractie in Bergen op Zoom

Quinten (7) stuurt gevonden portemonnee terug naar Bas (15) uit Lepelstraat

20:00 LEPELSTRAAT/EINDHOVEN - Bas Maas (15) uit Lepelstraat beleefde afgelopen weekend een superleuke dag in de Winter Efteling. Totdat hij zijn portemonnee kwijtraakte. ,,Met alle pasjes aan boord natuurlijk: ID, bankpas, schoolpas. Bij gevonden voorwerpen van de Efteling was niks te vinden. De volgende dag hebben we gebeld of niemand zijn portemonnee had gebracht, maar helaas", aldus vader Gert Maas.