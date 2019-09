Automobilist zonder rijbewijs rent weg en blijkt nog duizenden euro's aan boetes te moeten betalen

Onthutsend beeld over zwembad De Schelp in Bergen op Zoom: ‘Problemen onder kleed geveegd’

8:53 BERGEN OP ZOOM - Op zwembad De Schelp is bij de bouw zoveel beknibbeld dat vroeg of laat wel problemen moesten ontstaan. Bouwen binnen het budget, daar ging het om. ,,De aanbesteding was knullig, ambtenaren keken naar budgetten, kennis om te beoordelen wat van kwaliteit is, is er niet.”