Automobilist verliest macht over het stuur en belandt op dak in Bergen op Zoom

Woensd­recht sleept warmste 15 februari ooit in de wacht: 17 graden

15 februari WOENSDRECHT - Het record voor de warmste 15 februari ooit in Brabant is sinds vrijdagmiddag in handen van Woensdrecht. Daar werd om 15.40 uur een temperatuur gemeten van 17 graden. Het record stond op naam van Eindhoven, waar op 15 februari 1998 een temperatuur van 16,9 graden Celsius gemeten werd.