Automobilist rijdt onder invloed van drank en drugs motorrijder aan in Kruisland

video Koeien springen een gat in de lucht in Bergen op Zoom: ‘Dit heb ik nog nooit eerder gezien’

11 mei BERGEN OP ZOOM - Ze kijken even onwennig. Maar als ze eenmaal twee stappen buiten hebben gezet, springen de koeien van kaasboerderij De Zuidgeest in Bergen op Zoom een gat in de lucht. De blije koeien in de wei trekken tientallen bezoekers. ,,Zou jij niet blij zijn als je eindelijk naar buiten mocht”, zegt een van de bezoekers.