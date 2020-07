Automobilist ramt opzettelijk taxatiekantoor in Steenbergen en steekt daarna voertuig in brand

10 jaar na de WK finale: ‘Ik word nog steeds wel eens vloekend wakker. We waren zo dichtbij’

11:38 Het is vandaag 11 juli 2020. Precies tien jaar na de verloren WK-finale Nederland-Spanje. De meeste mensen weten nog waar ze waren toen Iniesta ons naar het zilver schoot. Geen fantastische wedstrijd. Maar wel een WK-finale! De derde. BN DeStem zocht drie streekgenoten op die aan het WK in Zuid-Afrika en de finale in stadion Soccer City in Johannesburg speciale herinneringen bewaren. Het was 11 juli 2010.