Automobilist ramt opzettelijk taxatiekantoor in Steenbergen en steekt daarna voertuig in brand

Extra feestje op laatste schooldag: nieuwbouw De Poorte en De Stappen komt eraan

10 juli WOENSDRECHT/HOOGERHEIDE - De laatste schooldag voor de grote vakantie is altijd een feestje, maar voor leerlingen van De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide had directeur Pieter Krebbekx vrijdag nog een extraatje in petto: springkussens om te vieren dat de oude gebouwen definitief worden ingeruild voor nieuwbouw. Dankzij een besluit van de gemeenteraad de avond ervoor.