Automobilist kruipt voor tweede keer onder invloed van drugs achter het stuur

LONGREAD Corona-wat­cher (69) uit Ossend­recht waarschuwt: ‘Geen tijd voor complotten, dit virus is te ernstig’

12 november OSSENDRECHT - Zijn alarm ging af toen China in januari werd lamgelegd om corona te stuiten. Ver voor de eerste besmetting of maatregel in Nederland voorzag Hugo Jansen de ramp en verdiepte zich in het virus. Nu roept de tegendraadse denker uit Ossendrecht covid-ontkenners op om de pandemie serieus te nemen. ,,Er is geen tijd voor complotten. We moeten voorkomen dat mensen ziek worden.”