Automobilist botst tegen boom en raakt bekneld, weg dicht bij Ossendrecht

Kansen voor de Auvergne­pol­der: wonen, recreëren, windmolens en zonnepark

8:04 BERGEN OP ZOOM - Wonen en werken, recreatie en zonne- en windenergie. Dat kan allemaal in de Auvergnepolder ten westen van Halsteren. En is bovendien goed te combineren. Dat blijkt uit onderzoek van HAS Hogeschool. Dat kwam tot stand door gesprekken met de bewoners van de polder.