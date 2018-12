Automobilist belandt onder invloed van drugs in sloot bij Bergen op Zoom

Automobi­list rijdt in Steenber­gen lantaarn­paal uit de grond en laat papegaai achter op plaats van ongeval

10:58 STEENBERGEN - Een automobilist heeft woensdagavond wel heel haastig een plaats van een ongeval verlaten. Hij reed op de Noorddonk in Steenbergen een lantaarnpaal uit de grond en kwam in een plantsoen tot stilstand. Daarna zette hij het op een lopen en liet in de auto een papegaai in een kooi achter.