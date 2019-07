Auto vliegt in brand op A4 ter hoogte van Woensdrecht

Hier komt het nieuwe groene hart van de wijk Fort Zeekant in Bergen op Zoom

29 juli BERGEN OP ZOOM - Het nieuwe park in de wijk Fort Zeekant in Bergen op Zoom krijgt eindelijk vorm. Park Belvédère wordt een ode aan de Schelde. Met wandelpaden, gemaakt van schelpen. Lokale gras-, riet- en plantsoorten die het Scheldegevoel weer terugbrengen in Fort Zeekant. In de jaren ‘80 grensde de wijk namelijk direct aan de Schelde. Het park moet het nieuwe groene hart van de wijk zijn. Begin deze maand is het ontwerp gepresenteerd aan omwonenden.