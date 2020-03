Auto vliegt in brand na botsing in Bergen op Zoom

Zes nieuwe coronapa­tiën­ten in Bravis: ziekenhuis kan zorg nog goed aan

12:57 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - In het Bravis ziekenhuis zijn de afgelopen 24 uur zes nieuwe coronapatiënten opgenomen. Er liggen in totaal 28 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan zes op de intensive care.