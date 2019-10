Auto's botsen met elkaar in Bergen op Zoom

VIDEO Bevrijders Bergen op Zoom toege­zwaaid met duizenden Canadese vlaggetjes

26 oktober BERGEN OP ZOOM - Rijendik staan de mensen op de Grote Markt en in de Zuivelstraat. De gelukkigen op de tribunes hebben goed zicht, anderen staan op hun tenen om een glimp op te vangen van de indrukwekkende ceremonie, Freedom of the city Parade, die aan het grote defilé ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Bergen op Zoom voorafgaat.