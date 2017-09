Auto rijdt van de dijk bij Oud-Vossemeer

Zeeverkenners maken be­drij­ven­ter­rein De Poort schoon

16:29 BERGEN OP ZOOM - Met een grijper bijna groter dan het meisje, maakt Irene een perkje op bedrijventerrein de Poort in Bergen op Zoom schoon. Ze is een van de dertien Zeeverkenners die deelneemt aan de schoonmaakronde. Binnen de kortste keen zitten de vuilniszakken van de kinderen vol. "Het is hard nodig", zegt parkmanager. Wil Dirks. "Mensen gooien de blikjes gewoon vanuit de auto op straat."