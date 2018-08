Auto gevonden in Zeeuws water na tip uit Bravis Bergen op Zoom

Wouwse­straat Steenber­gen verandert in Kunstplein

13:15 STEENBERGEN - De Wouwsestraat in Steenbergen verandert zondag in een heus kunstplein. Alle huizen in de straat werken eraan mee: bij de een kun je in de woonkamer luisteren naar een dwarsfluitduo, terwijl je bij de buren bijvoorbeeld schilderijen kunt zien. Workshops zijn er ook: wat te denken van 3D stoepkrijten of handlettering?