Auto drugsdealer (24) in beslag genomen in Bergen op Zoom, man sprak zelf agenten aan

Pieter en Jolanda doen feestres­tau­rant Rozenoord in de verkoop: ‘We sluiten morgen de deuren nog niet’

BERGEN OP ZOOM - Of het jubileumfeest dit jaar nog wel door kan gaan. Bij Pieter (55) en Jolanda Heijmans (57) van partyrestaurant Rozenoord staat de telefoon roodgloeiend nu het bedrijf in de verkoop staat. ,,Voorlopig gaan we nog even door.”

5 april