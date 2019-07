Auto brandt uit in Bergen op Zoom, mogelijk sprake van brandstichting

In de voetsporen van de Canadese bevrijders: missie van vier Roosendaal­se studenten geslaagd

26 juli BERGEN OP ZOOM - De missie van vier Roosendaalse studenten is geslaagd. In vijf dagen liepen The Dutch Bears van Brasschaat naar Bergen op Zoom. In de voetsporen van de Bergse bevrijders, de 4th Canadian Armoured Division die in oktober 1944 de Duitse bezetter uit de Markiezenstad verdreef. ,,Ieder dorp heeft zijn eigen verhaal over mannen die gesneuveld zijn voor onze vrijheid¨, zegt Daan Breugelmans.