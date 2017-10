Auto botst tegen vangrail op A4 bij Bergen op Zoom

Bergen op Zoom start volgend jaar met prikkelarme kermis

6:00 BERGEN OP ZOOM/BREDA - Flitslichten en harde muziek: epilepsiepatiënten en autisten lopen komende week waarschijnlijk met een grote boog om de kermis in Bergen op Zoom heen. Maar vanaf volgend jaar hoeft dat niet meer. Dan houdt de Scheldestad tijdens de voorjaarskermis een prikkelarme kermisdag of -middag, in navolging van Tilburg en Oosterhout.