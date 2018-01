Auto botst tegen parkeerautomaat in Bergen op Zoom

Graffiti op net geopende Pompejus in Halsteren

16:13 HALSTEREN -Theateruitkijktoren Pompejus op het terrein van Fort de Roovere in Halsteren is vernield. Onbekenden hebben de bovenste balustrade met een marker voorzien van graffiti en een tekst in het hout gekerfd. Ontwerper Ad Kil is teleurgesteld. ,,Dit is natuurlijk niet leuk."