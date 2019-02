Auto botst op koe op A58 bij Rilland, koe overleeft botsing niet

Provincie: Logies voor arbeidsmi­gran­ten op AFC Dinteloord is toegestaan

9:00 DINTELOORD - Huisvesting van arbeidsmigranten op het Agro Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland is in beginsel mogelijk. Vraag is wel in hoeverre er überhaupt ruimte is voor een logiesvoorziening op het AFC. Het glastuinbouwgebied bij Dinteloord is immers volledig uitgegeven, terwijl ook de uitgifte van kavels op het bedrijventerrein ’voortvarend’ verloopt.