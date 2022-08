Augustus ook nog kurkdroog: ‘We moeten accepteren dat het droger wordt’

Deelnemers met erelijsten langer dan het parcours tijdens het Wielerweek­end in Roosendaal

ROOSENDAAL- Bij het oprijden naar de streep kijken alle renners even naar links, naar die fragiele oude man in het lichte zomerpak. Oud-Tourwinnaar Jan Janssen was zaterdag eregast bij het Wielerweekend Roosendaal en zijn aanwezigheid was meteen al een hoogtepunt.

31 juli