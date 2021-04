Augurken en zilveruitjes uit West-Brabant: Bergs bedrijf heeft flinke ambities

De ambities zijn groot: een verdubbeling van de omzet in de komende vijf jaar. Daarom is er flink geïnvesteerd in een nieuwe opslaghal voor groenten en tafelzuren. En de deur staat altijd open voor goede operators die graag gevarieerd werk willen doen, van het werken aan de lijn tot het bedienen van robots. Tegelijkertijd durft directeur Dennis van der Kroon zijn zorgen te delen. ,,Het zijn zware tijden. We proberen de schade te beperken.”



Het gaat over Brexit, voor een bedrijf dat voorheen 40 procent van zijn omzet in het Verenigd Koninkrijk haalde een factor van belang. Al een jaar of wat lukt het niet echt meer met de export naar de Britse horeca.



De koers van de pond is sinds 2016 met ruim 25 procent gedaald. Een Nederlands bedrijf is dan al gauw te duur. ,,We moeten leveren tegen lagere prijzen met als gevolg kleinere marges.” En toen kwam corona er ook nog bij. ,,Met de verplichte sluiting van de horeca.”