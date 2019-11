Asbestplaten gedumpt op Landgoed Mattemburgh

video Huijbergse scholieren schrijven brief aan minister: ‘Ik wil dat u in actie komt, thuisblij­ven is saai’

14:16 HUIJBERGEN - ‘Geachte minister Arie Slob. Ik schrijf u deze brief omdat ik niet tevreden ben. Er zijn veel te weinig leraren en leraressen en dat is niet goed.’ Zo begon de 11-jarige Nore haar brief aan de onderwijsminister. Samen met de andere leerlingen van basisschool Sainte Marie in Huijbergen adresseerde ze een brief aan Slob om haar zorgen te uiten.