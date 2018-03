Asbest vrijgekomen bij schuurbrand in Bergen op Zoom

video Klaas Otto afwezig bij rechtszaak ‘vanwege medische problemen’

9 maart ROTTERDAM – Klaas Otto (50) uit Bergen op Zoom is vanochtend niet verschenen voor de rechter in Rotterdam. Volgens zijn advocaat Louis de Leon is uit psychologisch onderzoek gebleken dat Otto grote psychische en lichamelijke problemen heeft. Vooral het strenge regime van de extra beveiligde gevangenis in Vught zou Otto zwaar vallen.