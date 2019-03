Arrestatieteam valt woning binnen in Bergen op Zoom, verdachte mogelijk op het dak met vuurwapen

UPDATEBERGEN OP ZOOM - Een arrestatieteam van de politie is een woning binnengevallen aan de Boxhoornstraat in Bergen op Zoom. Volgens de politie heeft de inval te maken met een bedreiging met een vuurwapen eerder op de dag.

Rond 14.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat iemand bedreigd zou zijn met een vuurwapen op het Zonneplein in Bergen op Zoom. Het onderzoek naar dit incident bracht agenten naar een appartementencomplex aan de Boxhoornstraat, een zijstraat van het Bolwerk-Zuid.

Rond 18.00 uur is een arrestatieteam een appartement aan diezelfde straat binnengevallen. Daarbij werd niemand in de woning aangetroffen en werd ook geen wapen gevonden, zo laat de politie via Twitter weten.

Nieuwe politieactie?

De politie leek enige tijd te zijn vertrokken uit de omgeving. Rond 19.15 uur waren ze echter met meerdere voertuigen terug aanwezig in de straat. Agenten dragen kogelvrije vesten en ook een politiehond is aanwezig. Of het hier gaat om een nieuwe politieactie en waarom de politie terug is in de straat, is nog niet duidelijk.

Een vrouw die de straat in wilde, werd door agenten tegen gehouden. Zij geeft aan dat de politie vertelde dat ze nog op zoek zijn naar een dader. Deze zou zich mogelijk op de daken in de buurt van het appartement bevinden. Een woordvoerder van de politie kon die verhaal nog niet bevestigen.

Eerder al aanwezig

Ondanks dat de inval pas aan het einde van de middag was, geven buurtbewoners aan dat de politie al enige tijd aanwezig was. Rond 14.00 uur zouden de agenten al aan het posten zijn geweest. Daarbij werd ook een man aangehouden die uit de woning kwam lopen die later werd binnengevallen.