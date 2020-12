Arrestatieteam valt woning binnen in Bergen op Zoom vanwege een verwarde man: ‘Hij had vermoedelijk de gaskraan opengedraaid’

BERGEN OP ZOOM - Een arrestatieteam van de politie is vrijdagmiddag een woning aan de Boutershemstraat in Bergen op Zoom binnengevallen. Het team heeft een man aangehouden die verward gedrag vertoonde. Uit voorzorg waren tussen de dertig en veertig woningen ontruimd door de politie.

De politie werd eerder op de middag gealarmeerd over de verwarde man. ,,Er was een vermoeden dat hij de gaskraan in de woning had opengedraaid", zo laat een woordvoerder van de politie weten. Daarom werden uit voorzorg ‘een dertig- of veertigtal woningen’ ontruimd. Ook heeft de netbeheerder de gasaanvoer afgesloten.

Een arrestatieteam van de politie is uiteindelijk de woning binnengevallen om de verwarde man aan te kunnen houden. ,,Op basis van de feiten hebben we een plan de campagne gemaakt. Daarbij is, ook vanwege het gevaar voor omwonenden, gekozen om een arrestatieteam in te zetten. Zij kunnen snel ingrijpen, maar door hun kennis en expertise de man ook zo veilig mogelijke, ook voor hemzelf, de woning uit krijgen", stelt de woordvoerder.

Hoewel de man is aangehouden, komt hij vermoedelijk niet lang in de cel te zitten. ,,Dit is meer een medische zaak. Hij zal zo snel mogelijk worden overgedragen aan professionals uit de zorg.”

Volledig scherm Woninginval in Bergen op Zoom vanwege verwarde man. © Christian Traets/MaRicMedia

