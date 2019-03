Arrestatieteam twee keer in actie in Bergen op Zoom, alle agenten weer vertrokken

UPDATEBERGEN OP ZOOM - Een arrestatieteam is tot twee keer toe in actie gekomen in Bergen op Zoom. Zaterdag aan het eind van de middag werd een woning binnengevallen. Rond 20.00 uur kwam het team opnieuw in actie en werd op de daken van woningen gezocht. Om 21.15 uur zijn de politie en het arrestatieteam vertrokken.

Rond 14.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat iemand bedreigd zou zijn met een vuurwapen op het Zonneplein in Bergen op Zoom. Het onderzoek naar dit incident bracht agenten naar een appartementencomplex aan de Boxhornstraat, een zijstraat van het Bolwerk-Zuid.

Rond 18.00 uur is een arrestatieteam een appartement aan diezelfde straat binnengevallen. Daarbij werd niemand in de woning aangetroffen en werd ook geen wapen gevonden, zo laat de politie via Twitter weten.

Nieuwe zoekactie naar verdachte in Bergen op Zoom.

Nieuwe politieactie

De politie was enige tijd weg uit de omgeving. Rond 19.15 uur waren ze echter met meerdere voertuigen terug aanwezig in de straat. Agenten droegen kogelvrije vesten en ook een politiehond was aanwezig. Later kwam ook een arrestatieteam opnieuw naar de kruising van de Boxhornstraat met het Bolwerk-Zuid.

Een vrouw die de straat in wilde, werd door agenten tegengehouden. Zij geeft aan dat de politie vertelde dat ze nog op zoek zijn naar een dader. Deze zou zich mogelijk op de daken in de buurt van het appartement bevinden. Bij diezelfde daken zijn inmiddels ook zaklampen te zien. Het arrestatieteam was verschillende woningen binnengegaan, vermoedelijk om op de daken te kunnen zoeken.

Een woordvoerder van de politie bevestigde dat in de omgeving van de kruising opnieuw gezocht werddoor de politie. Aanleiding is een nieuwe melding van een verdachte situatie aldaar. Mogelijk gaat het om dezelfde verdachte als waar vanmiddag naar werd gezocht tijdens de inval.

Verlaten straten

Of de politie ook op de daken van het complex en de daken in de omgeving zoekt, kan de woordvoerder niet bevestigen. Een helikopter van de politie is aanwezig om ondersteuning te bieden bij de zoekactie.



Om 21.15 uur zijn alle eenheden van de politie en het arrestatieteam vertrokken van het Bolwerk-Zuid. De wegen en de kruising werden van het ene op het andere moment vrijgegeven, het arrestatieteam laadde de spullen in en vertrok, net als de politie daarna.

Eerder al aanwezig

Ondanks dat de inval pas aan het einde van de middag was, geven buurtbewoners aan dat de politie al enige tijd aanwezig was. Rond 14.00 uur zouden de agenten al aan het posten zijn geweest. Daarbij werd ook een man aangehouden die uit de woning kwam lopen die later werd binnengevallen.