Arn van der Vorst is altijd met de dag van morgen bezig

Natuurlijk is hij er niet klaar voor. Arn van der Vorst bruist nog steeds van energie. Maar ergens in de loop van volgend jaar treedt Van der Vorst (66) terug als directeur van Mepavex. Wel blijft hij betrokken bij de realisatie van de Markiezaat Container Terminal, het kindje van hem en zijn grote inspirator Do Meeus. Bij Mepavex blijft hij op de achtergrond beschikbaar voor advies. Niet dat hij zijn opvolger voor de voeten wil lopen. ,,Ik ga af en toe een spreekuurtje houden." Langzaam afbouwen is geen optie. ,,Dit werk kun je niet half doen."