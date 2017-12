Armoedepact gemeente Woensdrecht werkt: 'We hebben de pijn kunnen verzachten'

HOOGERHEIDE - Het armoedepact in Woensdrecht heeft zijn vruchten afgeworpen. Steeds meer inwoners weten de weg te vinden naar de hulpinstanties die er zijn voor mensen die leven in armoede.

Ook worden financiële problemen door armoede sneller gesignaleerd. Het armoedepact is een estafettebijeenkomst waarbij diverse instanties en verenigingen een convenant ondertekenen om in een vroeg stadium armoede te signaleren en mensen met financiële problemen hulp te bieden.

Initiatief

Het armoedepact was drie jaar geleden een initiatief van de Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek. "Ik hoopte op een drietal estafettebijeenkomsten", vertelde Van der Beek gisterochtend bij de zevende bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis in Hoogerheide.

Van der Beek blijft nuchter. "Helaas is de armoede in onze gemeente niet afgenomen maar we hebben wel de pijn kunnen verzachten". Als voorbeeld geeft hij het aantal huisuitzettingen dat tot bijna nul is gedaald en dat de potjes voor armoedebestrijding nu wel bekend zijn. "Drie jaar geleden bleven de gelden voor het armoedebeleid bijna onaangeroerd".

Armoedepact

Woensdagochtend ondertekende ondermeer Woensdrecht Werk en het wijkagententeam het armoedepact. Eerdere ondertekenaars waren ondermeer sportverenigingen, kerkelijke instellingen, De Voedselbank, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars en de woningstichtingen.

Koen van Haaren van de Woningstichting Woensdrecht schetste gisterochtend het belang van de samenwerking. "Als woningstichting maken we een betalingsregeling met iemand met een forse huurachterstand. Maar die wordt niet nagekomen omdat er nog andere betalingsachterstanden zijn. Met al die instanties gaan we nu samen met de persoon in kwestie rond de tafel zitten om gezamenlijk afspraken te maken."

Vervolg

Als het aan Van der Beek ligt krijgt het armoedepact een vervolg. "In februari worden de ondertekenaars van het pact uitgenodigd om hun ervaringen te delen en ik hoop dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart het nieuwe college het belang van het armoedepacht inziet en er een vervolg komt".