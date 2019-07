Arjan van der Weegen stopt als wethouder: ‘Maar ik ben nog lang niet klaar’

Snelheids­dui­vels rammen woning in Oud Gastel en gaan ervandoor, een verdachte opgepakt

15:13 OUD GASTEL - Een automobilist is er woensdagavond vandoor gegaan nadat hij met zijn auto een gevel ramde van een woning aan de Standdaarbuitensedijk in Oud Gastel. De man en zijn passagier gingen er na het ongeval te voet vandoor. Een 42-jarige man uit Bergen op Zoom werd later aangehouden in Oudenbosch op verdenking van betrokkenheid.