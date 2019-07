Arjan van der Weegen keert niet terug als wethouder in Bergen op Zoom

Van der Weegen (GBWP) meldde zich in de zomer van 2018 ziek. Hij kampt met een zware burn-out. Zijn ziekteverlof eindigt op 3 augustus. Vanaf die datum hoopte hij weer aan de slag te kunnen.

Het was een moeilijke afweging, vertelt hij. ,,Ik ben weer aan het opkrabbelen en gelukkig fit genoeg om na de zomervakantie weer wat aan te pakken. Maar ik ben nog niet fit genoeg om een baan als wethouder aan te kunnen. Dus ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen.” Zuur is het wel, zegt hij eerlijk. ,,Ik stond aan de wieg van het coalitieakkoord en ik kan hierdoor alle plannen die nog in uitvoering zijn niet aanpakken. Dat is jammer.”

Herstel

Tot een paar weken terug was Van der Weegen van plan om gewoon terug te keren in zijn functie, vertelt hij. Maar het herstel ging niet snel genoeg. En daarnaast moet hij ook in de spiegel kijken. ,,Een burn-out hakt er niet alleen bij jezelf in, maar ook bij je omgeving. Mijn vrouw en kinderen. Ook zij verdienen mijn aandacht.”

De afgelopen maanden heeft Evert Weys Van der Weegen vervangen als wethouder en GBWP heeft hem naar voren geschoven om dat te blijven doen. Aangezien donderdag de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is, wordt hij die avond direct geïnstalleerd. Mits de gemeenteraad akkoord gaat. Van der Weegen: ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat Evert het goed oppakt.”

Jammer

Het ontslag van Van der Weegen gaat per 1 augustus in. Burgemeester Frank Petter vindt het jammer dat hij op deze manier afscheid moet nemen. ,,Hij heeft in de afgelopen jaren veel betekend voor onze gemeente en we hebben binnen het college altijd bijzonder prettig met hem samengewerkt.”