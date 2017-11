Arbeidsmigranten, recreatie of een hybride variant op Sunclass in Nieuw-Vossemeer?

STEENBERGEN/NIEUW-VOSSEMEER - Na jaren van niks doen is het eindelijk zo ver: er komt een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van Sunclass in Nieuw-Vossemeer.

Maar wat moet de gemeente onderzoeken?

Wethouder Petra Lepolder

Lepolder wil kijken naar óf recreatie óf arbeidsmigranten: Een variant waarbij beide vormen zijn toegestaan, een hybride vorm, ziet ze niet zitten. ,,Daar is een uitdrukking voor. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg'', zei ze. ,,We zijn het er denk ik allemaal over eens dat hoe het nu gaat in Sunclass niet goed is.''

Eric van der Spelt, D66

Van der Spelt wil álle opties onderzoeken. ,,De situatie nu is schrijnend'', gaf hij toe. ,,Dat moeten we ook niet willen in de toekomst. Maar we zijn wel van mening dat je bij een onderzoek alle opties open moet houden. En niet op voorhand al oplossingen uitsluit.'' Dat een combinatie van arbeidsmigranten en recreatie op het eerste gezicht niet de meest wenselijke oplossing leek, dat gaf Van der Spelt toe. ,,Maar daarom hoef je hem niet buiten beschouwing te houden.''

Maurice Remery, GewoonLokaal!

Remery denkt dat een hybride variant sowieso wel gaat gebeuren. ,,Je kunt niet in eens de arbeidsmigranten of ineens de recreanten van het terrein halen. Dat zal geleidelijk gaan.'' Hij haalde daarnaast een hekel punt aan. ,,In de discussie wordt steeds geroepen dat in deze 'gribuszooi' toeristen niet willen komen. Maar de huisjes zijn wel goed genoeg om arbeidsmigranten in te laten verblijven en ook steeds vaker de sociaal zwakkeren van onze maatschappij. Ik noem dat het faillissement van onze maatschappij.''

Michel Lambers, Volkspartij

Lambers wil geen onderzoek naar een en/en-variant. ,,Dan hou je de situatie in stand die we de afgelopen jaren hebben gehad. Het zijn twee groepen met tegengestelde belangen. Je moet een keus maken: of het een of het ander.''