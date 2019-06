Arbeidsmigranten in Woensdrecht maximaal met twee in woning

Wethouder Hans de Waal zegt dat arbeidsmigranten welkom zijn in Woensdrecht, en nodig zijn om de economie draaiende te houden. Momenteel verblijven er 2000 arbeidsmigranten in Woensdrecht en De Waal verwacht dat dit aantal in de toekomst toeneemt.



Veel arbeidsmigranten wonen in huurhuizen in woonwijken. ,,Dit levert overlast op”, zegt De Waal. De overlast bestaat onder meer uit het niet onderhouden van tuinen. ,,Dat geeft ergernis.”