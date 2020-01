Arbeidsmigranten geweerd uit Steenbergse woonwijken

De Steenbergse raad ging donderdagavond laat akkoord, na een lange discussie. Wel is het oorspronkelijke plan aangepast, vooral om het ondernemers makkelijker te maken. Aanvankelijk zouden werkgevers met huizen in de dorpen en Steenbergen zelf binnen een half jaar met alternatieve huisvesting moeten komen. Dat vond iedereen veel te kort dag.

Werkgevers krijgen meer tijd

Kleine bedrijven mogen samenwerken

Ook goed nieuws voor kleine ondernemers die soms maar drie maanden per jaar arbeidsmigranten nodig hebben. Die mogen straks met elkaar samenwerken. Een bedrijf dat bijvoorbeeld in mei en juni seizoensarbeiders nodig heeft, kan huisvesting delen met een bedrijf dat buiten die maanden arbeidsmigranten nodig heeft. Het college was daar in eerste instantie op tegen. ,,Maar na de laatste discussie hebben we ons standpunt gewijzigd”, zei wethouder Willy Knop.