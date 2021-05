Appelazijn, honing en andere middelen tegen hooikoorts: in deze groep zijn volop tips te vinden

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: Hooikoorts met 1.388 leden.

Dat het hooikoortsseizoen is aangebroken, is voor 1 op de 5 Nederlanders geen nieuws. Sinds een paar jaar zijn er naast sneeuw- en buienradars ook sites met hooikoortsmeters. Maar diegenen die er last van hebben, weten als geen ander wanneer het pollenseizoen aangebroken is.

Ervaringsdeskundigen

De leden van de groep Hooikoorts zijn allemaal ervaringsdeskundigen. In de groep wordt veel gesproken over eigen ervaring en veel gevraagd om adviezen. Zo kan Christel sinds twee jaar haar lenzen niet meer dragen als er pollen in de lucht komen. Onder haar bericht reageren direct lotgenoten die hetzelfde ervaren. Volgens een van de reageerders is er een bepaald type oogdruppels dat verlichting biedt. Anderen geven aan af te wisselen tussen bril en lenzen of net als Christel enkel hun bril te dragen.

Uiteraard zijn er veel berichten en vragen over mogelijke middeltjes of medicijnen die soelaas kunnen bieden. Volgens Gerdien Versluis hielp een concentraat van zongerijpte groente en fruit als aanvulling op haar dagelijkse voeding haar sinds een jaar van hooikoorts af. Terwijl Annelieze juist geen eieren, geen drop, geen koffie, geen zuivel geen fruit en geen aardappel meer consumeert. Een volgende reageerder zegt pindakaas afgezworen te hebben.

Quote Uiteraard zijn er veel berichten en vragen over mogelijke middeltjes of medicijnen die soelaas kunnen bieden

Honing en appelazijn

Histamine, een stof die in zeer veel producten voorkomt, wordt veelvuldig als grote boosdoener aangewezen. Honing, mits afkomstig van lokale imkers, zou volgens sommigen helpen wanneer er dagelijks een lepel van genomen wordt. Appelazijn wordt eveneens genoemd, maar met minder overtuiging. Cetrizine, xyzall, cetamacragol zijn middelen die vanuit medische hoek aangereikt worden.

Quote Histamine, een stof die in zeer veel producten voorkomt, wordt veelvuldig als grote boosdoener aangewezen

Er komen geregeld berichten voorbij van mensen die last hebben van pollen, terwijl de hooikoortsradar weinig pollenactiviteit laat zien. In de meeste gevallen blijkt diegene niet de enige met last.

De ervaringen lopen uiteen van zeer positief tot niets toevoegend en zelfs ziekmakend. De groep Hooikoorts is een groep die 20 procent van de bevolking in meer of mindere mate zeker aan zal spreken.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over Facebookgroepen en het buitenleven? - Dit is een spiksplinternieuwe groep voor nieuw pad langs oude kloosters. - In deze groep vind je volop inspiratie voor een camperplaats met uitzicht. - Happy stones maken maker én vinder happy: ‘Echt een rage’ - In deze groep zijn de leden enthousiast over de terugkeer van de wolf. - Meer lezen over Facebookgroepen over dieren? In deze groep praten leden over ratjes en in deze over vleermuizen. - Iedereen is wild van de Brabantse Wal in WildopdeWal. - Op zoek naar Brabantse schatten met geocaching: deze groep kan helpen. - IJzers in het vet, skeelers uit de kast: in deze Facebookgroep vind je alles over skeeleren. - De leden van deze groep delen informatie over spooklocaties en paranormale activiteiten.