Appartementen voor ouderen in Bergse Sint Jozefklooster

video Washin7 maakt een feestje van auto's wassen in Bergen op Zoom

25 juli BERGEN OP ZOOM - Autowassen is meer dan een vervelend klusje dat je eens in de zoveel maanden moet doen. Dat is zo'n beetje het idee achter Washin7. Het bedrijf heeft gisteren de derde vestiging geopend in Bergen op Zoom, aan de Rooseveltlaan. Het had al locaties in Roosendaal en Eindhoven. Vanaf nu is het mogelijk om in Bergen op Zoom een uitgebreide 'carwash' te doen.