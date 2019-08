App leidt wandelaars rond bij PopMonument in Bergen op Zoom

Een voorbeeld van de app zijn acrobaten die in de binnenstad met balletjes spelen, zegt Sponselee. ,,In de Middeleeuwen had je in Bergen op Zoom namelijk jaarmarkten, waar ook veel acrobaten, waarzeggers, noem het maar op naar toe kwamen. Die zorgden in de binnenstad voor reuring. Aangezien het thema van PopMonument voor dit jaar Plekken van Plezier is, wilden wij met de kermis daarop inspelen. Dus dan moet je denken aan acrobaten die in de binnenstad spelen, of een oud Mortierorgel in café Mortier. Het idee is dan dat bezoekers op hun telefoon de sferen zien van vroeger."