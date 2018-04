'App-alert is succes in Woensdrecht'

Drie jaar geleden legde Hendriks zijn plan voor aan de gemeente Woensdrecht en die gaf hem de vrije hand. Hij begon in het dorp Woensdrecht en in een paar wijken in Hoogerheide. ,,Momenteel zitten in alle wijken deelnemers.''

Verdachte situaties

Het is niet de bedoeling dat er op de app berichten worden gezet van een verloren ring of een loslopende hond. Hendriks: ,,Het gaat erom verdachte situaties in de wijk te melden.'' Het buurtpreventieteam gaat dan zo nodig op pad of verwittigt de politie, want die is blij met het systeem, zegt wijkagent Ron van der Wel. ,,Het heeft al meerdere keren voor successen gezorgd.''