Aparte inzameling van plastic in Bergen op Zoom is mislukt

BERGEN OP ZOOM - Het huis-aan-huis inzamelen van plastic in Bergen op Zoom is mislukt. Reden voor het college van B en W per 31 maart 2018 te stoppen met het ophalen van plastic verpakkingsmaterialen en drankenkartons in zakken. Vanaf 1 april kunnen mensen hun plastic weer zelf wegbrengen naar inzamelpunten in hun wijk.

Dit jaar is de gemeente begonnen met een proef waarbij mensen een keer in de twee weken hun plastic in zakken aan de straat zetten. Maar al snel doken problemen op. Dieren trokken de zakken open, met flinke wind waaiden ze weg en ook scheurden ze redelijk eenvoudig kapot. Met alle gevolgen, in de vorm van zwerfafval, van dien. Diverse partijen in de gemeenteraad kaarten deze problemen aan. Uit een raadpleging van het burgerpanel (dat bestaat uit 1.300 inwoners die regelmatig door de gemeente worden geconsulteerd) over de plastic inzamelingsproef blijkt nu dat bijna driekwart van de mensen problemen heeft met de inzameling en liefst 83 procent van hen liever voor een andere methode kiest.

Te weinig plastic ingezameld

Uit onderzoek van de gemeente komt bovendien naar voren dat er in april tot oktober slechts 7,2 kilo plastic per inwoner is opgehaald. Ter illustratie, in Roosendaal ligt dat op 14 kilo. Terwijl ze daar dezelfde methode gebruiken. ,,Er wordt te weinig plastic ingezameld. De kosten wegen niet op tegen de baten. Ook ervaren mensen problemen met deze ophaalmethode en kiezen ze liever voor het zelf wegbrengen. Reden dat we besloten hebben te stoppen", zegt wethouder Patrick van der Velden.

De wethouder denkt dat Bergen op Zoom achterblijft ten opzichte van Roosendaal omdat de stad relatief veel flats telt. En uit onderzoek blijkt dat bij deze gezamenlijke inleverpunten slecht wordt gescheiden. Van der Velden legt zich daar niet bij neer. ,,We blijven daar aandacht voor vragen, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting. We merken dat de wil er wel is. 97 procent van de mensen uit het burgerpanel geeft aan dat ze belang hechten aan het scheiden van afval."

Uitbreiding containers