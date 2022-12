Antwerpen zoekt nieuwe eigenaar voor Suske en Wiske Museum in Kalmthout

Surprise­loop zonder Sinter­klaas en uitslagen

HALSTEREN - De Surpriseloop van atletiekvereniging Olympia was dit jaar anders dan anders. Geen Sinterklaas die het startschot loste, geen pieten aan de start en geen winnaars. ,,We hadden dit jaar wat handjes tekort in de organisatie”, zegt voorzitter Robin Jonkers. ,,Maar we wilden de wedstrijd ook niet skippen. Dus hebben we het wat kleinschaliger aangepakt.” Door corona heeft de vereniging wat leden verloren en de werkgroep die normaal gesproken de Surpriseloop organiseert is gestopt. Voor Olympia was het daarom noodzakelijk even pas op de plaats te maken. ,,Daarom is het geen wedstrijd, maar meer een sportieve zondag”, verduidelijkt de voorzitter. ,,Maar volgend jaar willen we een nieuwe werkgroep formeren en dan twee officiële wedstrijden organiseren: de Oranjeloop en de Surpriseloop.” De Surpriseloop vanaf het parkeerterrein bij Monkey Town in Halsteren trok ondanks het druilerige weer en de geminimaliseerde editie toch nog ongeveer veertig deelnemers.

27 november