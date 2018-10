Ans van den Berg krijgt eigen brug op Fort de Roovere

Video Flexibel inzetbare robot in West-Bra­bant: ‘Robot kan alles wat flexwerker ook kan’

11:35 BERGEN OP ZOOM - Ze zijn flexibel inzetbaar, gemakkelijk in gebruik, nooit ziek of moe en zo nodig werken ze de klok rond. Kees Theunisse, eigenaar van intermediair T-Staffing in Bergen op Zoom, is overtuigd: de robots die hij samen met de Duitse fabrikant HAHN Group op de markt brengt, zijn een uitkomst voor de om handjes schreeuwende maakindustrie. ,,Ze kunnen alles wat flexwerkers kunnen. Ze worden bovendien, net zoals flexkrachten, per uur betaald.”