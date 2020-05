Ans Pel (1919-2020), het bewijs dat ‘een oude boom moet je niet verplanten’ niet altijd opgaat

De moskee is leeg, corona heeft forse impact op Ramadan: ‘het is een bizarre tijd’

14:14 BERGEN OP ZOOM - Hij laat foto’s zien op zijn telefoon. Honderden mannen. Verzameld in de Turkse Ulu-moskee aan de Van Heelulaan in Bergen op Zoom. Dat is het normale beeld. Nu is het gebouw leeg. En staan bestuursleden Yusuf Dagdelen en Bunyamin Ozefe verloren in de gebedsruimte. ,,Het is een bizarre tijd.”