Ans (90) kijkt al 25 jaar wekelijks uit naar het uurtje bewegen: ‘Het is nog gezellig ook’

Drijvende kracht achter de lessen is Hans de Rooij (62), coördinator bij welzijnsorganisatie WijZijn Traverse. Hij geeft diverse lessen. ,,Wat we hier doen is een combinatie van aerobics, tai-chi en yoga. Gericht op het verbeteren van het uithoudingsvermogen, de kracht en het evenwicht. Daar voegen we nog enkele ontspanningsoefeningen aan toe, zodat mensen ook even helemaal tot rust kunnen komen.”



Maar het draait lang niet alleen om bewegen. Het sociale deel is minstens zo belangrijk, weet Hans van Noort (82), die sinds hij op zijn 57ste met de VUT ging, deel uitmaakt van de groep. ,,Het is niet zomaar een clubje”, zegt hij. ,,In het verleden maakten we regelmatig uitstapjes. Naar kwekerijen in de regio. Kregen we rondleidingen. Of we maakten een fietstocht. Het onderlinge contact is heel belangrijk.”