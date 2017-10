Annette Stinenbosch wederom lijsttrekker Bergse CDA

De kandidatenlijst is een mix van oud en jong. Erik Verbogt (32), die tijdens de afgelopen raadsperiode overstapte van Lijst Linssen, staat op plek 2. De huidige raadsleden Wim Musters en Hilde Martens bekleden respectievelijk plaats 10 en 6. Nieuwkomer Stefaan Verheugt (27), die net is toegetreden als duo-raadslid, prijkt op 5.

Jongeren

Het CDA spreekt over een kernkieslijst van 12 leden. Daar staan slechts drie vrouwen bij. ,,Dat is inderdaad weinig, maar we hebben totaal maar 5 vrouwelijke leden", zegt CDA-voorzitter Annet van Melle. Bij de eerst acht staan wel drie jongeren. Naast Verbogt en Verheugt behoort Aaron van Gent met zijn 23 jaar tot dat selecte clubje.