Anne is wandelpsycholoog: ‘Het leven is niet altijd zonneschijn, soms is het takkeweer’

BERGEN OP ZOOM - Met drie kleine kinderen (van 6, 2 en 9 maanden) en een baan als praktijkondersteuner bij een huisarts merkte Anne van de Graaf dat ze ’s avonds uitgeblust was. ,,Ik adviseerde mensen te bewegen, naar buiten te gaan, niet hele dagen in een kantoor te zitten. Maar dat dat was precies wat ik zelf wel deed! Dat ging knellen, dat moest anders.”

Ze zegde haar baan op en werd wandelpsycholoog. Als psycholoog ontving Van de Graaf haar cliënten op kantoor. ,,Het is een beetje onnatuurlijk. In een behandelkamer zitten en elkaar diep en ongemakkelijk in de ogen kijken. Al wandelend praten is veel meer ontspannen, luchtiger.”

‘Cheaten’

Ze maakte een website en binnen een week had de eerste klant haar gevonden. Maar een eigen praktijk naast een baan en een gezin bleek al snel te veel. Ze besloot zich helemaal op haar nieuwe werk te focussen ,,In het begin voelde het gewoon als cheaten: ik ging lekker wandelen, praten en daar kreeg ik nog voor betaald ook.”

Ze kan nu ook veel meer tijd nemen voor haar cliënten. In plaats van een half uur op kantoor wandelt ze nu anderhalf uur buiten. Door het bos, langs de Binnenschelde. ,,Vorige week liep ik een rondje Binnenschelde en zijn we echt kletsnat geregend. Maar we voelden ons helemaal ‘de vrouw’, we hadden het toch maar mooi gedaan.”

Quote Vorige week liep ik een rondje Binnen­schel­de en zijn we echt kletsnat geregend. We hadden het toch maar mooi gedaan Anne van de Graaf

Takkeweer

,,Het is ook een soort oefening: het leven is nu eenmaal niet altijd zonneschijn met een zacht briesje. Soms is het takkenweer, hoe ga je daarmee om? Blijf je binnen, geef je je plannen op of maak je er het beste van?”

Onderweg aantekeningen maken doet ze niet. De informatie zit in haar hoofd en pas later typt ze het uit. ,,Deze manier van werken bevalt me prima. Het voelt als thuiskomen, als dichter bij mezelf zijn. Het enige dat ik nog mis is iemand om af en toe mee te sparren. Misschien moet ik daar nog een gelijkgestemde collega voor zoeken.”

Samen op zoek

Mensen komen bij haar met diverse problemen, van een burn out tot ‘ik zit niet zo lekker in mijn vel’. ,,Eigenlijk vind ik dat nog het leukst, zo’n open vraag”, zegt Van de Graaf. ,,Zo van: het gaat niet zo lekker met me, maar ik weet niet waarom. Dan gaan we samen op zoek naar wat er mis is.”

Ze merkt dat in deze tijd veel mensen last hebben van de coronaperikelen. ,,We worden nu al twee jaar beperkt in onze routine. En juist die routine geeft ons rust en een gevoel van veiligheid, daardoor kunnen we lekker functioneren. Nu dat niet kan voelen we ons minder veilig en minder gezien.”



,,Daardoor hebben veel mensen een korter lontje, maar onder die boosheid ligt vaak iets zachters. Angst, verdriet, je ongelukkig voelen. Daar kijk ik naar: wat er onder de oppervlakte ligt.”

Quote Veel mensen hebben nu een korter lontje, maar onder die boosheid ligt vaak iets zachters Anne van de Graaf