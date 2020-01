Anna (63) dreigde na scheiding pensioen te verliezen, ondanks notariële akte: ‘Je denkt dat je de zaken goed hebt geregeld’

In 1994 scheidde Geelhoed na een huwelijk van 12,5 jaar. ,,Ik ben zonder iets weggegaan. Had niets meer. Geen huis, geen geld. Ik kwam in de bijstand met mijn twee dochtertjes.” Wat ze nog wel had was het ouderdoms- en het nabestaandenpensioen van haar ex-man. In een notariële akte vastgelegd, geen speld tussen te krijgen. Dacht ze.