Anita werkte lang in de sekszorg en wil het taboe doorbreken: 'Mijn partner vond het bij mij passen’

COLUMN Deze Brabander schaamt zich. Opnieuw.

20 mei Dat de coalitie in de provincie Noord-Brabant kapot ging was een zekerheid. Iederéén weet dat je met ruziepartij Forum voor Democratie niet kunt regeren. Maar VVD, CDA en Lokaal Brabant geloofden in het wonder van Brabant. Alsof het er in het zuiden niet toe doet dat je de macht deelt met een instabiele partij die zetels verliest alsof het mondkapjes zijn.