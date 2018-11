Angst regeert Vlierstraat na nieuwe branden: ‘wie is de volgende?’

Wattimena’s uitgeroe­pen tot publieksfa­vo­riet tijdens Bergs onderne­mers­ga­la

2 november BERGEN OP ZOOM - Met bijna 2.000 stemmen is de Bergse ondernemersfamilie Wattimena, bekend van restaurant Il Maccherone en Bodega Waldolala, de onbetwiste winnaar van de Aangenaam GoBoz Ondernemersgala stadsprijs. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt in het Groot Arsenaal. Tijdens het gala worden jaarlijks ondernemers in het zonnetje gezet. Als een beloning voor het harde werken. Met dit jaar vier verschillende prijzen.